Dirigent Blomstedt erhält Opus Klassik für Lebenswerk

Berlin.

Der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt wird in diesem Jahr mit dem Opus Klassik für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der 96-Jährige, der noch immer gefeierte Konzerte leitet, soll die Auszeichnung nach Angaben vom Donnerstag während einer Gala am 8. Oktober im Berliner Konzerthaus bekommen. Der Verein zur Förderung der Klassischen Musik vergibt den Opus Klassik seit 2018, in diesem Jahr sind 27 Kategorien vorgesehen.