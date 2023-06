Edle Stoffe, nachhaltig produziert

Das Treuener Unternehmen Vowalon setzt auf richtungsweisende Materialien mit Wohlfühlcharakter

Seit 120 Jahren fertigt das familiengeführtes Unternehmen Vowalon maßgeschneiderte Lösungen und Produkte. Die Macher aus dem vogtländischen Treuen sind Nischen- und Großserienproduzent. Bedeutend für den Markt und spezialisiert auf Kunstleder sowie technische Beschichtungen. "Unser Portfolio umfasst hochwertige Lederimitate und Kaschierungen für die Bereiche Automotive, Technology, Heimtextilien, Objekt, Täschnerwaren, Schuhe, Hygiene und vieles mehr", erklärt Geschäftsführerin Mareen Götz.

Seit mehr als 20 Jahren stehen beim Beschichtungsspezialisten unter dem Label "GREENinside" ökologische, nachhaltige sowie besonders ressourcen-schonende Aspekte bei der Produktion von hochwertigen Synthetikledern für die Polster- und Objektmöbelindustrie im Vordergrund. "Wir gestalten nicht nur Vielfalt, sondern auch die Zukunft an unserem Standort im sächsischen Treuen", sagt auch Gregor Götz, Geschäftsführer des Unternehmens, "Dabei ist der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen auch für uns ein immer wichtiger werdendes Thema." So entstand nach einer langjährigen Test- und Entwicklungszeit VOWAled Puria, ein einzigartiges Synthetikleder, welches zu über 50 Prozent aus bio-basierten Rohstoffen besteht.

Verwendung finden in diesem Material Reste beziehungsweise Abfälle aus der Lebensmittelherstellung. In die Nahrungskette wird dabei allerdings nicht eingegriffen. Vielmehr wird eine hervorragende Alternative zu Echt-Leder geliefert, weil dieses Polstermaterial zu 100 Prozent vegan ist. Mit seiner edlen Aufmachung spiegelt das Material VOWAled Puria die Natürlichkeit wider, welche ihm innewohnt und schafft so ein Ambiente mit hohem Wohlfühlcharakter. Nach der erfolgreichen Erstpräsentation anlässlich des Messeverbundes Heimtextil/Techtextil im letzten Jahr steht VOWAled Puria jetzt als Lagerkollektion in zwei Optiken zur Verfügung. Zum einen in der natürlichen Leder-Optik "Basic" mit 24 aktuellen Farbvarianten und zum anderen als edle Leinenoptik "Linen" in sechs Farbvarianten.