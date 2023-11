Fußgänger in Weinböhla von Auto erfasst und schwer verletzt

Weinböhla.

Ein Fußgänger ist in Weinböhla von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 74-Jährige sei nach dem Unfall am Dienstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 53 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, hieß es. (dpa)