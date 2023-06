Kirschernte in Sachsen beginnt

Rund 700 Tonnen Kirschen hängen in diesem Jahr an Sachsens Obstbäumen. "Das ist aufgrund von Trockenheit und vereinzeltem Frost zur Blütezeit etwas weniger als im Vorjahr", sagt Udo Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverbandes Sächsisches Obst. "Trotzdem sind wir mit der Menge zufrieden und erwarten sehr leckere Früchte." Die werden in...