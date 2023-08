Mobbing ist die häufigste Gewaltform an Schulen

Zu Beginn des neuen Schuljahres legt der Freistaat ein Programm gegen Mobbing an Sachsens Schulen auf. Daran beteiligt sind das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) und die Techniker Krankenkasse (TK), die das Projekt am Montag in Dresden vorstellten. Unter dem Titel "Gemeinsam Klasse sein" soll das Programm ab der fünften Klasse vorbeugend...