Neue Podcast-Folge "Stamm-Gäste": Wild aus heimischen Wäldern- mehr Bio geht nicht

Wild aus heimischen Wäldern hat deutliche Vorteile gegenüber dem Fleisch, das aus der Massentierhaltung kommt. Es ist nicht mit Medikamenten oder Wachstumshormonen belastet, weil Reh und Hirsch sich von dem ernähren, was ihnen die Natur bietet. Die Tiere müssen nicht lange Wege zur Schlachtung ertragen. Trotz der guten Gründe für Wild ist der Anteil am Fleischkonsum in Deutschland mit einem Prozent gering. Ein Koch möchte etwas daran ändern, und er fängt damit bei den Kindern an. Davon erzählt er in dieser Folge. Jetzt reinhören: Spotify

