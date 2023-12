NOFV-Chef Winkler: Idioten gefährden Sport und Vereine

Auch in der Fußball-Regionalliga Nordost mehren sich Gewaltausbrüche der Fanlager. NOFV-Präsident Winkler ist in Sorge.

Leipzig.

Nach den zunehmenden Gewaltausbrüchen in den Stadien der Regionalliga Nordost ist der Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV), Hermann Winkler, in großer Sorge. "Ich bin zutiefst empört und traurig. Weder Verliererfrust noch sonstige andere Gründe rechtfertigen diese Art von Gewaltausbrüchen gegenüber Personen oder Sachen", sagte Winkler am Montag der Deutschen Presse-Agentur.