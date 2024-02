Parken in Paris teurer: Auch in Leipzig möchte man an der Preisschraube drehen

In der Stadt der Liebe wird es künftig teurer, wenn man etwa einen SUV abstellt. Während es in Paris aber Besucher trifft, möchte man in Leipzig die Parkgebühren von Anwohnern „anpassen“.

Paris/Leipzig. Die Meldung ließ am gestrigen Montag vor allem Autofahrer aufhorchen: Bei einer Bürgerbefragung in Paris hatte eine knappe Mehrheit dafür gestimmt, dass für SUV und andere schwere Fahrzeuge künftig deutlich höhere Parkgebühren fällig sind. Wird das Parken nun auch in Leipzig teurer?

Der Reihe nach: Ab dem 1. September dieses Jahres wird Parken in der Stadt der Liebe teurer. Deutlich teurer. Im Zentrum werden künftig pro Stunde 18 Euro fällig (bisher: 6), in den Außenbezirken fallen 12 Euro an (bislang: 4). Richtig teuer wird's für diejenigen, die stundenlang im Zentrum parken: Weil in Paris die Tarife ab der dritten Stunde progressiv steigen, droht ein Vielfaches der Gebühren. So müssen etwa für sechs Stunden satte 225 Euro abgetreten werden (bisher: 75)!

Paris: Nicht mal 6 Prozent nahmen an Befragung teil

Das ist das Ergebnis einer Bürgerbefragung in der französischen Landeshauptstadt. Zur Abstimmung waren rund 1,3 Millionen Einwohner aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 5,6 Prozent. Von diesen rund 73.000 Wahlberechtigten sprach sich etwas mehr als die Hälfte (54,5 Prozent) für die Anhebung aus.

Bürgermeisterin Anne Hidalgo zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden, wie die Tagesschau berichtet: "Die Pariser sind die Avantgarde einer Bewegung, viele Städte werden sicher nachziehen." Die Bewohner wollten "diesen schweren Autos in den Straßen den Platz nehmen, aus Umweltgründen und wegen der Sicherheit". Die Entscheidung sei - so Hidalgo - gut für den Planeten und die Gesundheit.

Nur Besucher müssen mehr zahlen

Gute Nachricht für Anwohner der Stadt an der Seine: Sie sind von der Anhebung ausgenommen, ebenso wie Handwerker und Pflegedienste. Der SUV-Hammer gilt nur für Besucher und für Fahrzeuge ab 1,6 Tonnen Gewicht (Verbrenner- und Hybrid-Modelle) sowie E-Autos ab zwei Tonnen. In der Praxis fallen also bereits Mittelklasse-Modelle wie die aktuelle Mercedes C-Klasse oder ein 3er BMW mit Sonderausstattung unter die Regelung.