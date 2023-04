Podcast "Moritz und der Wolf": Parteigründung? - Was Wagenknecht in Chemnitz gesagt hat

Sahra Wagenknecht, Martin Dulig, Dirk Diedrichs, Torsten Kleditzsch

In der Dresdner Büroküche der "Freien Presse" wird der Besuch der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht im "Chemnitzer Salon" nachgewaschen - immerhin hat sie da im Gespräch mit Chefredakteur Torsten Kleditzsch nicht nur über Ursache und Lösung des Ukraine-Kriegs diskutiert, sondern auch einige Worte zur Notwendigkeit einer neuen Partei in Deutschland verloren. Zudem geht's um einen mit großem Auflauf in Dresden unterzeichneten Pakt zur Gewinnung internationaler Fachkräfte - und um die Personalie der Woche im sächsischen Regierungsapparat.

