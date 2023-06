Schuster verteidigt Polizeieinsatz bei Krawallen in Leipzig

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hat am Dienstag den Polizeieinsatz rund um den "Tag X" in Leipzig verteidigt. Am Wochenende war es dort infolge des Urteils gegen die Linksextremistin Lina E. zu Ausschreitungen gekommen. Kritiker hatten der Stadt und der Polizei ein zu hartes Auftreten bescheinigt und kritisiert, das Versammlungsrecht...