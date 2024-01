Tausende zu Protesten gegen Rechtsextremismus in Sachsen erwartet - AfD verklagt Freistaat

Nach den Enthüllungen von Correctiv mobilisiert ein breites Bündnis zu Kundgebungen in mehreren Städten. Die AfD Sachsen will derweil die Herausgabe eines Gutachtens zur Einstufung als rechtsextremistisch vor Gericht erzwingen.

Der Bericht des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen rechter Kreise mit AfD-Beteiligung, auf dem über die massenhafte Vertreibung von Menschen aus Deutschland beraten wurde, hat auch in Sachsen viele Menschen aufgeschreckt. Nach ersten Kundgebungen in Dresden und Leipzig sind jetzt weitere Demonstration in mehreren sächsischen Städten...