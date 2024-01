Tipps der Polizei: So erkennen Sie Falschgeld

Im Jahr 2023 fielen in Sachsen Tausende gefälschte Münzen und Hunderte Fake-Euroscheine auf. Der Schaden geht in die Zehntausende. Das müssen Verbraucher wissen.

Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen insgesamt 903 gefälschte Euro-Banknoten und über 3800 falsche Euro-Münzen im Zahlungsverkehr registriert. Wie das sächsische Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch mitteilt, entstand dabei wirtschaftlicher Schaden in Höhe von 43.785 Euro bei Banknoten und 7463 Euro bei Münzen.