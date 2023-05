Von Wanderweg abgekommen: Radfahrer schwer verletzt

In Dresden ist im Stadtteil Lockwitz ein Radfahrer von einem Wanderweg abgekommen und zehn Meter in die Tiefe abgestürzt. Der 37-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Mann wurde anschließend am Mittwochmittag in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)