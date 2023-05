5-Milliarden-Investition: Infineon baut neues Werk in Sachsen

Die Erfolgsgeschichte des "Silicon Saxony" soll weitergehen. Das neue Halbleiter-Werk in Dresden soll den Chip-Standort weiter aufwerten. Die Wurzeln reichen zurück bis in DDR-Zeiten.

Dresden. Sie sind winzig klein, doch ihre Produktion erfordert oft Milliarden-Investitionen: Mikrochips für unendlich viele Anwendungen in Wissenschaft, Wirtschaft und dem täglichen Leben. Am heutigen Dienstag wird in Dresden ein weiteres Großprojekt in Angriff genommen. Dann beginnt der Chipkonzern Infineon mit dem Bau eines neuen Werkes. Die fünf Milliarden Euro teure Investition soll 1000 neue Jobs bringen und dazu beitragen, Europa künftig weniger abhängig von Halbleitern aus den USA und vor allem aus Asien zu machen. Deshalb steht das Engagement von Infineon im Einklang mit dem europäischen Chips Act. Damit will die EU ihren derzeitigen Anteil an der globalen Halbleiterproduktion von 10 Prozent bis 2030 verdoppeln.

"Mikrochips sind für zentrale industrielle Wertschöpfungsketten von herausragender strategischer Bedeutung", sagt Martin Dulig, Sachsens Wirtschaftsminister von der SPD. Mit dem rasant fortschreitenden digitalen Wandel entstünden gänzlich neue Anwendungen und neue Märkte. "Die Investition von Infineon verleiht unserem Ziel, Dresden als wichtigsten europäischen Halbleiterstandort langfristig zu stärken, massiven Schwung. Das gesamte Ökosystem der sächsischen Mikroelektronik aus Industrie und Forschung kann als Magnet für Spezialisten, Fach- und Arbeitskräfte wirken."

Auch Infineon-Chef Jochen Hanebeck sah bei Bekanntgabe der Investition im Herbst 2022 einen strukturell wachsenden Halbleiterbedarf - etwa für Erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. Mit dem neuen Werk schaffe Infineon die notwendigen Voraussetzungen, um die steigende Nachfrage nach Halbleiterlösungen bedienen zu können. Damit spielte Hanebeck nicht zuletzt auf die schwierige Situation in der Corona-Pandemie an, als Lieferketten unterbrochen waren und Fließbänder auch in Deutschland stillstanden.

Infineon ist im "Silicon Saxony" nicht der einzige große Player. Mit Globalfoundries und Bosch stehen weitere Riesen bereit. Bosch hatte im Vorjahr drei Milliarden Euro Investitionen in sein Halbleitergeschäft angekündigt. In Reutlingen und Dresden sollen für zusammen mehr als 170 Millionen Euro neue Halbleiter-Entwicklungszentren entstehen.

Das Branchennetzwerk Silicon Saxony wirbt damit, der größte europäische Standort für Mikroelektronik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zu sein. Weltweit ordnet man sich als Nummer fünf ein. Jeder dritte in Europa produzierte Chip trägt den Aufdruck "Made in Saxony", schreibt das Netzwerk auf seiner Homepage. In der Region gäbe es eine einzigartige Ballung von Akteuren aus den Bereichen Mikro- und Nanoelektronik, Organische Elektronik, Taktiles Internet, 5G oder aus den Bereichen Sensoren und Automatisierungstechnologie. Etwa 2500 Unternehmen mit insgesamt 73.500 Beschäftigten seien hier aktiv. Bis 2030 sollen es 100.000 sein.

Dabei würden die vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen von einem starken akademischen Umfeld in Sachsen profitieren. Tatsächlich sind neben vier Universitäten und fünf Fachhochschulen, neun Fraunhofer-, drei Leibniz-, ein Helmholtz- und zwei Max-Planck-Institute auf dem Gebiet Mikroelektronik und IKT aktiv. Hinzu kämen rund 1700 Software- Unternehmen mit über 30.000 Menschen.

Der Grundstein für all das wurde schon zu DDR-Zeiten gelegt, als der Computerhersteller Robotron in Dresden seinen Stammsitz hatte und das Zentrum Mikroelektronik Dresden als Herzstück der DDR-Chipforschung galt. (dpa)