IT-Nerds mit Autismus: Chemnitzer Firma zeigt, wie es geht

Philipp Junghannß (vorn) war der erste Mitarbeiter, den Alexander Haase in seiner Firma Nerdsclub IT Service Chemnitz eingestellt hat. Das Besondere an dieser Firma: Hier arbeiten nur Autisten. Der 28-jährige Junghannß hat das Asperger-Syndrom, eine Form der Autismus-Spektrumstörung. Bild: Mark Frost