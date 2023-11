Nominiert für Sachsens Unternehmerpreis: Die Kälte- und Klimaspezialisten aus Leipzig

Die Kältepunkt Plus GmbH installiert nicht nur Kälte-und Klimaanlagen, sondern denkt auch ans gute Klima in der Belegschaft. Die Firma ist für den Preis "Unternehmer des Jahres" nominiert worden.

Leipzig. Große Glasfenster und warmes Holz. Über jede der zwei Etagen zieht sich eine Galerie. Der Firmensitz der Kältepunkt Plus GmbH könnte glatt als Hotel oder Ausstellungsgebäude durchgehen. Mitten im Gewerbegebiet Panitzsch - nahe der Großstadt Leipzig an der A 14 gelegen - zeigt die Firma damit, dass Industriebau Funktionalität mit Charme vereinigen kann. Energiesparend ist der Bau obendrein.

Auch im Inneren wirkt alles hell und warm. Sämtliche Wände, die Säulen und die Dachträger sind aus Fichtenholz. Es riecht angenehm nach Harz. "Wir hatten schon am alten Standort unweit des Völkerschlachtdenkmals einen Anbau aus Holz mit gutem Raumklima. Das wollten wir im neuen Domizil auf keinen Fall missen", erklärt Geschäftsführer Michael Frenzel. Gemeinsam mit André Buder führt er die Firma für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik.

Mehr Platz im neuen Firmensitz

Der Holzbau bietet nicht nur deutlich mehr Platz als der vorhergehende Firmensitz. Es gibt Lagerräume und eine eigene Werkstatt. "Die CO2-Bilanz ist hervorragend, außerdem sparen wir enorm Energie", so der Firmenchef, der von den Solarpaneelen auf dem Dach, Fußbodenheizung und Wärmepumpen berichtet. Zudem gibt es jetzt ausreichend Parkplätze für die Firmenflotte, die zu einem Großteil aus E-Autos besteht. Mit dem Umzug ins Leipziger Umland sind die Unternehmer durchaus zufrieden, wiewohl dieser nicht ganz freiwillig geschah.

Eine von der Stadt veränderte Straßenführung vor dem früheren Firmensitz, wodurch bei der Kältepunkt Plus GmbH und bei einem benachbarten Altenheim sämtliche Parkplätze eliminiert wurden, hatte zum Umzug geführt. "Man hatte uns über das Vorhaben nicht einmal informiert, geschweige denn, dass wir unser Veto dagegen einlegen oder am Vorhaben etwas ändern konnten", kritisiert André Buder die Entscheidungsträger im Rathaus. "Unsere Monteure sind aber auf das Auto angewiesen. Uns blieb nur, einen neuen Standort zu suchen."

Ein solides und finanzstarkes Unternehmen

Das Unternehmen ist seit rund 20 Jahren am Markt, lange Zeit als Leipziger Niederlassung des Magdeburger Unternehmens GKK AG. 2020 führten Michael und Sandra Frenzel (Prokuristin) die Leipziger Niederlassung in eine eigenständige Firma über und verpassten ihr den Namen Kältepunkt Plus GmbH.

Mit dem Wegzug verlor Leipzig nicht nur einen Steuerzahler, sondern ein "solides, finanzstarkes und auf Wachstum orientiertes Unternehmen". So schätzt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform die Firma ein. In Deutschland verfügen etwa zwei Prozent aller Firmen über eine außergewöhnlich gute Bonität und wirtschaftliche Stabilität. Die Kältepunkt Plus GmbH gehöre dazu, so Anett Hesse, Prokuristin der Creditreform Leipzig Niedenzu KG.

Wachstum nicht das primäre Ziel

Die Anzahl der Beschäftigten ist in den letzten vier Jahren von 27 auf 40 und der Umsatz in zwei Jahren von knapp sieben auf jetzt zehn Millionen Euro gestiegen. Wobei Wachstum nicht das primäre Ziel der Chefs ist. "Wichtig ist uns, dass wir solide dastehen und die Kunden mit unseren Leistungen zufrieden sind", meint Geschäftsführer Buder.

Zum Kundenstamm gehören unter anderem die Leipziger Messe, Amazon, BMW oder das Europahaus in Leipzig. Das mittelständische Unternehmen plant und entwickelt ferner deutschlandweit Projekte für Verwaltungen, Hotels, Restaurants, Industrie und medizinische Einrichtungen. Die Experten aus der Messestadt - als Leipziger sehen sie sich trotz des Umzugs immer noch - übernehmen Wartung und Instandhaltung von Klima- und Kälteanlagen, inspizieren Anlagen und beseitigen wenn nötig Havarien.

Zum Spektrum gehören auch der Einbau von Luftentkeimungsanlagen und natürlich die Installation von Wärmepumpen. "Wir haben bei Unternehmen und in Eigenheimen schon Wärmepumpen installiert, da war vom jetzigen Hype noch nichts zu spüren", sagt André Buder. Die Kunden wüssten seit Langem um die Vorteile der Technik. Aus seiner Sicht sei die Wärmepumpe durch die politischen Diskussionen der letzten Wochen und Monate regelrecht zerredet worden.

Die Firmeneigentümer haben zu DDR-Zeiten eine Ausbildung zum Kälte- und Klimaanlagen Monteur absolviert. Frenzel (53), gebürtiger Schkeuditzer, hat auf der Abendschule das Abi nachgeholt und an der HTWK in Leipzig ein Studium zum Energieumwelttechniker absolviert. Buder (50) kommt aus Taucha. Bevor er zu GKK AG wechselte, war er lange Jahre in der Leipziger Niederlassung des Dresdner Kühlanlagenbaus tätig.

Fast familiäres Klima

Die Stärke ihres Unternehmens sehen die beiden Geschäftsführer in der guten Ausbildung ihrer Angestellten und im fast familiären Klima innerhalb der Belegschaft. Dass das so bleibt, dafür legen sie sich mächtig ins Zeug. Aller zwei Wochen können sich die Beschäftigten am Arbeitsplatz massieren lassen. "Der Eigenanteil beträgt fünf Euro, den Rest übernimmt die Firma. Ferner gibt es für Mitarbeiter mit Kindern einen Zuschuss zum Kindergartenplatz", so Michael Frenzel. Um die Auswirkungen des Preisanstiegs abzufedern, zahlte man zuletzt eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von rund 3000 Euro pro Beschäftigten.

Fachkräfte in technischen Berufen sind rar. Deshalb bilde man selbst aus. Aktuell habe man fünf Lehrlinge. Ein Plus des Umzugs sei die neue Lehrwerkstatt. "Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Azubis auch in ganz einfachen Dingen versuchen können. Viele werden heute groß, ohne richtig gewerkelt zu haben. Das ist kein Vorwurf, sie haben dafür andere Stärken. Bei uns können sie die Basics lernen: bohren, ausmessen, feilen", sagt Geschäftsführer Frenzel. Zugleich hat die Werkstatt eine Kältemaschine, an der der Nachwuchs trainieren kann.

Gelungene Integration

Stolz sind die Geschäftsführer auf einen Afghanen, der vor sechs Jahren als 16-Jähriger ins Unternehmen gekommen ist. Trotz der Schwierigkeiten im Erlernen der deutschen Sprache habe er die anspruchsvolle dreieinhalbjährige Ausbildung durchgezogen und will sich jetzt weiterbilden. Ein gutes Beispiel für Integration, so André Buder.

Wer sich bei großen Industriefirmen um Aufträge bemüht, muss heute die ESG-Kriterien (Environment, Social + Governance; zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. "Wir haben uns früh mit den Reportingvorschriften beschäftigt", so Frenzel. Zuletzt habe man für das Nachhaltigkeitsmanagement sogar eine Bronze-Medaille erhalten. (lvz)

