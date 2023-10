Wirtschaft der Region steht am Rande einer Rezession

Die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer zeigt die angespannte wirtschaftliche Lage in Südwestsachsen.

Die Unternehmen und Handwerksbetriebe in Südwestsachsen sehen sich durch anhaltende Kostensteigerungen und Auftragseingänge in ihrer Existenz gefährdet. Die leichte Erholung der regionalen Wirtschaft, nach dem sich die Krise in der Energieversorgung wieder etwas abgeschwächt hatte, war nur von kurzer Dauer. Das ist das Ergebnis der...