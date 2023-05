Dopingverdacht: Spieler der Niners Chemnitz suspendiert

Ausgerechnet in der spannenden Schlussphase der Saison herrscht beim Basketball-Bundesligisten Unruhe. Am Samstag brach ein Spieler der Gäste ein Interview in der Messe ab, weil er sich von den Chemnitzer Fans beleidigt fühlte. Nun sorgt ein Profi aus den eigenen Reihen für Schlagzeilen.

Die Niners Chemnitz gehen ohne Jason George in die letzten Spiele der Saison. Der Basketball-Bundesligist teilte am Montag mit, dass der 21-jährige Profi vorläufig suspendiert wurde. Im Rahmen der routinemäßigen Spiel- und Trainingskontrollen der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) sei es zu einem auffälligen Testbefund bei George gekommen.