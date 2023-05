Ehrengast überrascht mutige Kids

Ein besonderer Ehrengast hat den Schnuppertag des SV Fortuna Pöhla zum Superlativ gemacht: Skispringerin Selina Freitag (Foto) von der SG Nickelhütte Aue gab den Knirpsen am Sonnabend bei ihren ersten Versuchen auf der Schanze wertvolle Tipps. Die 21-Jährige, geboren in Erlabrunn und viele Jahre an der Sportschule in Oberwiesenthal verbracht,...