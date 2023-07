Erzgebirger zeigen sich vital

Viel Getümmel im Massenstart, ein Sturz und ein zerbrochener Stock - bei der Zentralen Leistungskontrolle der Skilangläufer am Wochenende in Blankenburg/Harz waren viel Schweiß und Nerven nötig, um im nationalen Vergleich ganz vorn zu landen. So standen für Wintersportler aus den sächsischen, bayerischen,...