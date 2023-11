Gelenaus Ringer optimistisch: "Mit drei Siegen sind wir sicher Dritte"

Ein Umbauprogramm plant der Trainer der Gelenauer Zweikämpfer im Duell mit Germania Potsdam. Trotzdem bleibt die Zielstellung die gleiche.

Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm. Aber die Zeichen vor dem Vergleich in der Ringer- Regionalliga könnten beruhigender sein. Der Coach des RSK Gelenau hofft zwar nicht, dass er seinen Kader vollständig umkrempeln muss, aber er will für alles gewappnet sein, wenn es gegen Potsdam geht.