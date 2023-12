Jungfüchse lassen an Wölfen ihren Frust aus: Faustkampf statt Eishockey

In der Regionalliga hat Schönheide gegen die U 23 aus Weißwasser erwartungsgemäß hoch gewonnen. Der 15:0-Sieg war für zwei Gästespieler zu viel des Guten. Sie verlegten sich aufs Prügeln.

12 zu 27 Strafminuten: Schon die Statistik spricht Bände. Und stellt den Jungfüchsen aus Weißwasser in Sachen Fairness ein eher bedenkliches Zeugnis aus. Entsprechend angefressen wirkte ihr Trainer während der Pressekonferenz im Anschluss an die Regionalliga-Partie in Schönheide. Nicht etwa die 0:15-Klatsche (0:1/0:6/0:8) gegen die Wölfe...