Lößnitz im Heimvorteil

Fußball: Schneeberg bestreitet Landesklasse-Derby

Nur ein Punkt trennt in der Fußball-Landesliga den FC Lößnitz vom Radebeuler BC. Diesen Sonnabend ab 14 Uhr empfängt der FCL als Siebenter (13) den Neunten (12). Weil im Mittelfeld noch alle eng beieinander liegen, dürfte die Marschroute für die Gastgeber klar sein: Ein Sieg muss und soll am 11. Spieltag her.