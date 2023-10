Pockauerin führt Kreiseinzelliga an

Die Keglerinnen der Region messen sich wieder in einer Kreiseinzelliga. "Ein Spielbetrieb für Mannschaften ist nicht möglich, weil es zu wenige aktive Frauen in den Vereinen gibt", erklärt Roy Timmel vom Kreiskegelverein Mittleres Erzgebirge, fügt aber im gleichen Atemzug an: "Diejenigen, die noch aktiv sind, fühlen sich in der...