Zschorlauer bleiben die Überflieger

Einen klaren Heimsieg haben die Keglerinnen der SG Bernsbach/Stollberg in der Bezirksliga der U 14 gegen Fraureuth gefeiert. In einer einseitigen Partie hieß es am Ende 1498:1265. Denise Frölich (511) erzielte den Mannschaftsbestwert. Die Oldies des ESV Zschorlau haben zum Rückrundenauftakt ihre Favoritenrolle bestätigt. Sie...