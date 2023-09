Bei Landesmeisterschaft in Mittweida: Polizisten tauschen die Uniform gegen Sportkleidung

146 Polizeibeamte haben bei der Leichtathletik- Landesmeisterschaft in Mittweida teilgenommen. Neben einigen regionalen Sportlern war ein ehemaliger Olympionike dabei.

In früheren Jahren hat Stephanie Seidel von der LG Mittweida immer mit ihren guten Hochsprungergebnissen auf sich aufmerksam gemacht - und schaffte es sogar zur Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft. Vor wenigen Tagen kehrte sie an ihre alte Wirkungsstätte an dem Mittweidaer Schwanenteich zurück. Bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft der...