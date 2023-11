Ein Sprung ins kalte Wasser: Chemnitzer 400-Meter-Läufer will mit neuem Trainer noch einmal durchstarten

Marvin Schlegel vom LAC Erdgas Chemnitz fährt jetzt zum Training nach Dresden. Sein neuer Coach ist ein alter Hase, der seine Spitzenathleten bereits zu internationalen Erfolgen führte.

Die Bundesstraße B 173 verbindet Chemnitz und Dresden, Freiberg liegt ungefähr in der Mitte. In der Bergstadt ist Marvin Schlegel zu Hause. An den Start geht der mehrfache Deutsche 400-Meter-Meister für den LAC Erdgas Chemnitz – und das wird auch in Zukunft so bleiben. Wenn er zum Training fährt, setzt er den Blinker jetzt aber links, in...