Fußball-Mittelsachsenliga: SC Altmittweida vergibt im Derby in Mittweida den ersten Matchball

Das Titelrennen in der Mittelsachsenliga könnte noch einmal spannend werden. Der Primus verlor in Mittweida mit 1:3 gegen Germania Mittweida II, trotzdem hatten die Kicker des SC Altmittweida noch etwas zu feiern.

Mittweida. Gern hätte Sebastian Groh die Meisterschaft in der Fußball-Mittelsachsenliga an seinem 31. Geburtstag gefeiert. Doch die zweite Mannschaft des SV Germania Mittweida crashte die Party und schenkte dem Trainer des SC Altmittweida nicht einmal einen Punkt. Die Gastgeber gewannen die Partie mit 3:1 und machten einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Der SCA bleibt Spitzenreiter, hat den Meistertitel durch den Sieg des SV Geringswalde/Schweikershain aber noch nicht sicher. Trotzdem konnte Groh nach dem Spiel noch lachen: "Es hat zwar heute nicht geklappt, aber wir werden trotzdem noch anstoßen."

Freundschaftliche Rivalität

Auch mit einigen Anwesenden aus dem Mittweidaer Lager, denn die Rivalität zwischen beiden Teams sei in vielerlei Hinsicht freundschaftlich geprägt, so Groh. "Im Spiel und auf der Tribüne war natürlich Feuer drin, aber es ist hier eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich kenne viele Leute in Mittweida ja schon seit etlichen Jahren." Auf der Gegenseite ging es Philipp Rauthe, der die Hausherren nach 38 Minuten in Führung brachte, genauso. "Mit Tobias Grau, David Schmanteck, Phillipp Krasselt oder Patrick Richter habe ich vor einiger Zeit ja selbst noch zusammen gespielt", so der Mittweidaer Routinier. Nun liefen sie auf der Gegenseite auf, bekamen es aber auch mit einigen ehemaligen Teamkollegen zu tun, die früher in der Sachsenliga spielten oder aktuell für das Landesklasse-Team der Germania. "Da sie noch um die Klasse kämpfen, wussten wir, dass sie sich verstärken werden. Wir haben es als erste Probe für das kommende Jahr gesehen", so Groh.

Nach dem Ausgleich durch Tobias Grau (50.) - er traf mit einem Distanzschuss aus knapp 25 Metern - waren die Gäste für kurze Zeit auch wieder auf Kurs. Allerdings ebbte die Euphorie schnell wieder ab.

Zwei Mittweidaer Treffer in der Schlussphase

Vielmehr drückten die Mittweidaer auf die erneute Führung. Angetrieben von den Chören der Jugendspieler auf der Tribüne zogen sie das Tempo weiter an und machten in der 81. Minute das verdiente 2:1. Nach schöner Vorarbeit von Silvio Grötzsch behielt Felix Endmann allein vor dem Tor die Nerven und schob den Ball sicher ins Eck. Wenig später nickte der eingewechselte Carl Louis Altmann einen langen Ball von Sebastian Voigt zum 3:1 ein. Damit war das Derby entschieden, die Altmittweidaer trafen zwar noch einmal das Tor, doch Sebastian Groh jubelte gar nicht erst, da er die gehobene Abseitsfahne bereits im Blick hatte. "Wir waren nicht aktiv genug in den Zweikämpfen und immer einen Schritt zu spät. Daher haben wir verdient verloren."