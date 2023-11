Einfache Fehler machen dem SCS das Leben schwer

Die Syrauer Landesklasse-Fußballer haben ihr Heimspiel gegen den FC Stollberg mit 5:3 gewonnen. Dabei taten sich die Hausherren vor allem in der ersten Halbzeit schwer.

Dass sich der SC Syrau am Samstag in der Fußball-Landesklasse am Ende für seinen enormen Aufwand belohnt hat, lag vor allem an einer starken zweiten Halbzeit. Denn beim 5:3-Heimsieg lagen die Vogtländer zur Pause noch mit 2:3 zurück. "Wir haben Stollberg mit einfachsten Fehlern zum Toreschießen eingeladen", analysierte Syraus...