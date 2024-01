"Freie-Presse"-Pokal: Heiße Phase wird eingeläutet

Über 3000 Zuschauer sind bei den sieben Vorrunden beim Hallenfußballturnier um den "Freie-Presse"-Pokal gezählt worden. Der Vogtländische Fußball-Verband ist auch auf einen Ansturm bei den vier Zwischenrunden vorbereitet.

