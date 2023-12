RFC II krönt sich zum Herbstmeister

Fußball-Vogtlandklasse: 4:0-Sieg gegen Großfriesen

Die zweite Mannschaft des Reichenbacher FC darf sich in der Fußball-Vogtlandklasse mit dem Herbstmeistertitel schmücken. Gegen den VfB Großfriesen schaffte sie es am Samstag beim 4:0 (2:0) zum saisonübergreifend zwölften Sieg auf dem Kunstrasenplatz am Wasserturm. "Die Stimmung ist natürlich sehr gut und wir freuen uns sehr....