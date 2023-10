Schöneck spielt in Minimalbesetzung

Die Volleyballerinnen des VfB Schöneck treten am Samstag als Tabellenfünfter nach zwei Ausfällen in Minimalbesetzung bei Tabellenführer SV Union Milkau an. Vergangenes Wochenende hatten sie ihr Bezirksligaspiel bei den Volleys Zwickauer Land klar mit 3:0 gewonnen. Der VfB spielte von Beginn an konzentriert und druckvoll, ging im...