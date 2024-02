SVV Plauen wieder in der Spur

Der SVV Plauen hat am Samstag nach zwei Pflichtspielniederlagen in Folge (eine in der Liga, eine im Pokal) wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen können. Die Plauener setzten sich am Samstag beim SV Würzburg 05 mit 14:11 (4:4; 4:2; 3:1; 3:4) durch und bleiben nach dem siebenten Sieg im achten Spiel als Tabellenzweiter auf...