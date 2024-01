Weltmeisterin aus Plauen: Ultrawanderin ist keine Strecke zu weit

Christin Ziehr ist Ultrawanderin – und das aus Leidenschaft. Als nächstes will sie 24 Stunden für den guten Zweck durch das Vogtlandstadion laufen, ehe die Weltmeisterin 171 Kilometer durchwandert.

Von dieser Weltmeisterin wusste bis vor kurzem kaum jemand etwas in Plauen. Dabei lebt Christin Ziehr in Großfriesen. Die 37-Jährige liebt das Ultrawandern und bereitet sich gerade auf die 171 Kilometer von Köln vor. Das vorgegebene Ziel am Rhein: Die Megadistanz muss in 48 Stunden gemeistert werden.