Crimmitschauer Eisschnellläufer sorgen für besondere Premiere

Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist der Polizeisportverein bei einer Europameisterschaft doppelt vertreten. Die Ziele von Fridtjof Petzold und Josie Hofmann unterscheiden sich in Heerenveen – danach aber wollen beide nach Calgary.

Fridtjof Petzold lässt sich seinen Optimismus nicht nehmen. Obwohl es für den Eisschnellläufer des Crimmitschauer Polizeisportvereins (CPV) in dieser Saison bisher ein stetiges Auf und Ab war, so versucht er doch, entspannt in die am Wochenende anstehende Europameisterschaft zu gehen. Im niederländischen Eisschnelllauf-Mekka Heerenveen ist der...