Europaspiele: Bronze und Lob vom Bundestrainer für Nele Kurzke

Nur zweieinhalb Wochen nach dem Klassenerhalt mit dem BSV Sachsen Zwickau in der Handball-Bundesliga gab es für Torhüterin Nele Kurzke erneut Anlass zum Jubeln. Die überraschend für die Beachhandball-Nationalmannschaft nominierte 33-Jährige gewann am Donnerstagabend mit Deutschland das Spiel um Platz 3 bei den Europaspielen in Polen. Die...