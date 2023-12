Mehr Gelassenheit soll Zwickauer Rodlerin zu internationalen Erfolgen führen

Junioren-Europameisterin war Melina Fischer schon. Eine WM-Medaille machte ihr ihre Nervosität in der vergangenen Saison aber zunichte. Jetzt greift die Sportlerin vom ESV Lok Zwickau neu an.

Natürlich hat Melina Fischer Medaillenträume. Ein Podestplatz bei der Junioren-Weltmeisterschaft, im Gesamtweltcup vorn mitmischen, all das nennt die Nachwuchsrodlerin des ESV Lok Zwickau als Ziele für die am vergangenen Wochenende gestartete Saison im Junioren-Weltcup. Doch über allem steht für die 19-Jährige ein Wunsch. "Ich will ein...