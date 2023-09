Was einen verrückten Radsport-Oldie aus Zwickau glücklich macht

Stephan Künzel weiß: "Normale Leute in meinem Alter kaufen sich ein E-Bike mit möglichst großem Motor". Doch der 73-Jährige ist gerne anders. Und erfüllte sich beim Weltpokal in Österreich einen Traum.

Wenn Stephan Künzel von seiner Teilnahme am Weltpokal der Radsport-Senioren im österreichischen St. Johann erzählt, klingt es ein bisschen, als hätte es für ihn Ende August dort endlich mit dem ersehnten Pokal geklappt. "Ich war jetzt zum fünften Mal in St. Johann am Start und bin noch nie so glücklich und zufrieden wieder zurückgekommen",...