ZHC muss einfache Fehler abstellen

Im Bezirksderby der Handball-Sachsenliga empfängt der ZHC Grubenlampe am Samstag den Zwönitzer HSV. Der Anwurf in der Sporthalle Neuplanitz ist 17 Uhr. Nach drei Niederlagen in Folge gilt es für die Zwickauer, gegen den noch punktlosen Tabellenletzten endlich wieder zu punkten. "Wir müssen die einfachen individuellen Fehler...