Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig startet durch: Erst Corona und jetzt die Tour der Leiden

Die Erzgebirgerin steigt bei der Tour de Ski wieder in den Weltcupzirkus ein. Wunderdinge sollte niemand erwarten, sagt der Teammanager.

Dass Katharina Hennig immer für eine Überraschung gut ist, wissen die Langlauffans spätestens seit den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Die Erzgebirgerin holte in China mit Victoria Carl Gold im Teamsprint. Über freudige Überraschungen nach dem Weihnachtsfest mag die 27-Jährige vor der am Samstag in Toblach startenden Tour de Ski aber...