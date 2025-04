Winterberg 4 min.

Bob-WM in Winterberg: Franceso Friedrich holt sein achtes Zweier-Gold

Im Vorfeld dieser Weltmeisterschaften gab es einige Zweifel an der Favoritenstellung von Francesco Friedrich. Am Sonntag wischte der Dominator letzten Jahre diese eindrucksvoll beiseite. Noch kein einziges Weltcuprennen hat der Sachse in dieser Saison mit dem Zweierbob gewonnen, in Winterberg funktionierte plötzlich wieder alles.