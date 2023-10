Falkensteiner feiern übers Wochenende ausgelassen Kirmes

Mit einem Festumzug durch die Innenstadt startete die fünftägige Falkensteiner Kirmes. Vor dem ersten Kirmestanz im Festzelt sorgte eine Open-Air-Vernissage für emotionale Momente.

Wenn ein Bürgermeister für ein Gruppen-Foto kurzerhand gleich die Straße in voller Breite absperren lässt, muss schon was Besonderes in der Luft liegen. So geschehen am Freitagnachmittag vor der Fassade der ehemaligen „Falgard“ am Edeka-Markt. Dort luden Rathauschef Marco Siegemund (CDU) und Vertreter des Kunstfördervereins Falk-art zur...