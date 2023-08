Display an Weischlitzer Globus-Tankstelle defekt: Kraftstoffpreise wie vor dem Ukraine-Krieg

Verwunderung bei Autofahrern: Die Tankstelle des vogtländischen Globus-Marktes direkt an der Autobahn lockt mit günstigen Spritpreisen. Doch die Hoffnung auf günstiges Volltanken ist trügerisch.

Die Tankstelle am Globus-Markt in Weischlitz sorgt seit Donnerstagabend für Erstaunen bei Autofahrern. Eine der beiden rund sechs Meter hohen Displaysäulen zeigt Kraftstoffpreise an, die deutlich unter den ortsüblichen Werten liegen. Der Liter Diesel soll demnach 1,32 Euro kosten, der Liter Super soll für 1,46 Euro zu haben sein. Derartige...