Vögel kehren in frisch sanierte Volieren im Plauener Stadtpark zurück - doch eine Tierschützerin warnt: „Brot zu füttern, das ist tabu“

Im Plauener Stadtpark ist jetzt ein beliebter Anlaufpunkt aufpoliert worden. Und es soll sich noch mehr tun.

Für die weitere Sanierung von Teilen des Plauener Stadtparks hat der Stadtrat Gelder in Höhe von 177.000 Euro freigegeben. Die Grünanlage, die seit 1996 unter Denkmalschutz steht, hat in vielen Bereichen Nachholebedarf. So sollen sukzessive Baumaßnahmen umgesetzt werden. Als nächstes dran seien drei stark sanierungsbedürftige Wegabschnitte,...