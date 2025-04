Lieblingsblick ins Vogtland

Die "Freie Presse" sucht mit ihren Lesern in den nächsten Wochen das schönste Vogtland-Panorama. Schicken Sie uns Ihre Vorschläge! Berichten Sie uns: Was ist für Sie die schönste Aussicht im Vogtland und warum? Wann und wie oft genießen Sie die? Details in den Beiträgen.