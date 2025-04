28 min.

Stadt auf Bewährung: Wie die rechten Ausschreitungen von 2018 Chemnitz verändert haben

In der Nacht zum 26. August eskaliert am Rande des Stadtfestes ein Streit, bei dem Daniel H. getötet wird. In der Stadt kommt es zu rechten Ausschreitungen, die Bilder aus Chemnitz gehen um die Welt. Fünf Jahre danach, werfen zehn Chemnitzer und Chemnitzerinnen noch einmal einen Blick auf die Orte, die 2018 im Fokus standen.