Baerbock und Klitschko in Chemnitz: Was macht der Ukraine-Krieg mit uns?

Am Freitag beginnt um 18 Uhr ein großes "Freie Presse"-Forum mit der deutschen Außenministerin und einem früheren Box-Weltmeister. Die Veranstaltung wird im Livestream übertragen.

Chemnitz. Ihre klare Parteinahme im Ukraine-Krieg zugunsten des von Russland überfallenen Landes dürfte Außenministerin Annalena Baerbock gerade in Ostdeutschland viele Kritiker bescheren. Am Freitagabend kommt die 42-Jährige, vor zwei Jahren erste Kanzlerkandidatin der Grünen und seit Dezember 2021 Deutschlands Außenministerin, zu einem Forum der "Freien Presse" nach Chemnitz, um mit Leserinnen und Lesern über den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft zu sprechen. Dabei dürfte es nicht nur um die Rolle Deutschlands, sondern auch den Einsatz von Streubomben und eine Mitgliedschaft der Ukraine in Nato und EU gehen. Moderiert wird das Forum von Anne Lena Mösken und Sascha Aurich. Beide sind Mitglied der Chefredaktion.

Baerbock kommt nicht allein nach Chemnitz: An ihrer Seite wird der frühere Profiboxer Wladimir Klitschko Platz nehmen - der jüngere Bruder und Berater des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, der direkt aus der Ukraine anreist.

In seinen Boxkämpfen verfolgte der heute 47-Jährige eine Zermürbungsstrategie. Er wartete ab, bis der Gegner schwächelte - um dann zum K.o.-Schlag auszuholen. Diese Strategie machte ihn zum am längsten amtierenden Boxweltmeister im Schwergewicht. "Der Wille ist die stärkste Kraft", sagt er heute in Bezug auf den Krieg. "Bitte glauben Sie an uns. Wir haben den Willen."

Das Interesse an der Veranstaltung ist groß. Mehr als 700 Menschen hatten sich um einen der 280 Sitzplätze beworben - welche die "Freie Presse" schließlich im Losverfahren vergab. Wer nicht selbst in der Eventhalle "Kraftverkehr" dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Debatte live per YouTube-Stream zu verfolgen. Die "Freie Presse" wird im Nachgang ausführlich von der Veranstaltung berichten.

