Blackwell, Kidjo und Pärt mit Polar-Musikpreis geehrt

Der Polar-Preis ist eine der bedeutendsten Musikauszeichnungen der Welt. Geehrt werden Vertreterinnen und Vertreter der populären und der klassischen Musik.

Der britische Musikproduzent Chris Blackwell, die mehrfache Grammy-Gewinnerin Angélique Kidjo aus Benin und der estnische Komponist Arvo Pärt sind in Stockholm mit dem renommierten Polar-Musikpreis ausgezeichnet worden.

Kidjo und Blackwell nahmen den Preis am Dienstagabend bei einer feierlichen Zeremonie aus den Händen des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf (77) persönlich entgegen. Der 87-jährige Pärt wurde von seinem Sohn Michael Pärt vertreten. Dass die drei Musikgrößen die diesjährige Auszeichnung erhalten, war bereits Ende März bekannt gegeben worden.

Der in London geborene und auf Jamaika aufgewachsene Blackwell hat 1959 die Plattenfirma Island Records gegründet und damit eines der erfolgreichsten Labels der Musikgeschichte aufgebaut, das Musiker wie Bob Marley, Grace Jones, Cat Stevens und U2 weltbekannt machte.

Die Singer-Songwriterin Kidjo zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen Afrikas - sie hat bislang 16 Alben herausgebracht und wurde für ihre Weltmusik mit fünf Grammys geehrt.

Pärt, der fast drei Jahrzehnte lang in Berlin gelebt hatte, war nach Angaben der Preisjury zwischen 2010 und 2018 der am meisten gespielte lebende klassische Komponist der Erde. Er lebt seit 2010 wieder dauerhaft in Estland.

Der Polar Music Prize wurde 1989 von dem früheren Abba-Manager Stig "Stikkan" Anderson ins Leben gerufen und zählt seit langem zu den prestigeträchtigsten Musikauszeichnungen der Welt. Mit ihm werden jedes Jahr bedeutende Errungenschaften sowohl in der populären als auch in der klassischen Musik gewürdigt. Jeder der drei diesjährigen Preisträger erhält ein Preisgeld in Höhe von 600.000 schwedischen Kronen (knapp 53.000 Euro).

Im vergangenen Jahr hatten US-Rocklegende Iggy Pop ("The Passenger") und das französische Ensemble intercontemporain den Polar-Musikpreis bekommen. Zu den früheren Preisträgern zählen weitere große Namen der Musikwelt wie Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko, Paul McCartney, Elton John, Bruce Springsteen, Metallica, Pink Floyd und Bob Dylan. (dpa)