Bundestagswahl 2025

Aue/​Schwarzenberg 4 min.

Spannende Zahlen aus dem Erzgebirge: „Die Partei“ punktet in Lößnitz - Grüne in Bockau nur bei ein Prozent

Wo liegt welche Partei vorn? Ein Blick auf die Wahlergebnisse in der Region Aue und Schwarzenberg zeigt: Die AfD schneidet in Bockau am besten ab, die CDU in Zschorlau. Und Stützengrün meldet eine besonders hohe Wahlbeteiligung. Ein Überblick.