Bad Brambach 4 min.

Paukenschlag im Vogtland: Rathauschef hört auf, seine Frau will Bürgermeisterin werden

Torsten Schnurre tritt nicht zur Wahl am 28. September in Bad Brambach an, entgegen früherer Aussagen. Seine Frau Romy will dagegen kandidieren und hauptamtlich den Kurort führen. Was sind die Gründe?